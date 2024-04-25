作家瓊瑤本月20日迎來86歲生日，在生日前夕，常用臉書和許多讀者溝通互動的她，突然投下震撼彈表示有意要停寫臉書，因為年紀大了身上出現許多小毛病，但因為捨不得和網友的互動和交流，讓她不捨這份「甜蜜負擔」，「我將慢慢淡出臉書了！」，並分享她的慶生蛋糕和鮮花。

瓊瑤最近在生日的9小時前發文，表示其實自己用臉書多年來有多次想停止的念頭，因為碰社群網站會傷害視力、體力，又可能會耽誤她的睡眠，她雖然已經86歲，還是沉迷與和書迷的交流中，每每看到大家的留言總會感動不已，而今年換她把歌曲《我有一片天》送給粉絲，並表示每句歌詞都藏了她的心聲。

瓊瑤發文。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

活了86年的瓊瑤，用自己的人生經驗勉勵大家說：「即使有時會烏雲滿天，那正是考驗我們的時候。烏雲是敵不過陽光的，烏雲終歸會散去，當陽光再度露臉，照耀著我們，那陽光會更加燦爛明亮！」她特別感謝前媒體人、劇評家柯志遠用AI幫她做許多天空的照片，好讓她能放在自己的歌曲MV中，她也表示：「你們，一定要仔細聽這首歌曲，仔細看每張配圖，然後分享給你們的朋友。因為，我將慢慢淡出臉書了！以後想看到我這樣的視頻，恐怕不容易。因為，除非有特別原因，我大概不會再親自拍攝視頻了！」

瓊瑤（右）與平鑫濤伉儷情深。（圖／中時資料照）

最後，瓊瑤說人生最重要的是「快樂與翩然」，「因為，有了這兩樣，表示你已經努力過了，沒有生活壓力。你的心靈，是滿足的，自由的，沒有遺憾的」，祝福大家都能有自在的人生。而2017年瓊瑤曾發文不捨另一半平鑫濤臥病在床，無法「尊嚴死」，只能看他一點一滴流失生命，瓊瑤便公開自己的生前遺書，希望最後一程能走得有尊嚴，而平鑫濤最終於2019年5月辭世，享耆壽91歲，瓊瑤在臉書寫下：「鑫濤，你解脫了！我，也放下了。從今以後，我要活得快樂，幫你把過去三年多的痛苦一起活回來」。