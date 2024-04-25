吉安鄉仁里立體停車場，1樓為美食街、2樓至5樓維持停車場，地下室亦有部分停車格空間，可容納近300汽車停放車輛。（王志偉攝）

花蓮縣吉安鄉仁里立體停車場啟用已23年，不過使用率不高，多數時間處於閒置狀態，被監察院評為蚊子館，即便變更可做為商業使用，1樓作為「美食街」，但餐飲周邊環境常遭詬病，因與委外廠商合約9月到期，吉安鄉公所正在聽各界意見，希望提升營運業者管理效益，讓當地商圈活絡。

吉安鄉仁里停車場耗資1億多元在2000年4月完工，但是早年附近路邊未劃收費停車格，民眾多選擇將車輛免費停放路邊，導致停車場使用率低，周邊設備也損壞，一度被監察院提糾正。前後歷經4位鄉長，直到2017年鄉公所以行政程序完成建築使用執照變更，讓停車場得做商業使用。

鄉公所把停車場招標租給民間停車公司管理，1樓為美食街、2樓至5樓維持停車場，地下室亦有部分停車格空間，可容納近300汽車停放車輛，與業者合約9月到期。

1樓美食街，提供在地民眾飲食消費的便利性，但是鄉公所不時接獲陳情反映，餐飲業者未確實使用油水分離槽，以致油汙流到下水道，特別是冬天氣溫低很容易皂化而造成阻塞。

仁里村長范國昌也提起，社區環境清潔消毒，停車場周遭都會跑出許多蟑螂，要加強宣導清潔維護。停車場管理業者代表則說，美食街有些業者未配合管理要求，部分業者也不配合垃圾子母車定時定點收運垃圾時間，竟直接將垃圾隨地丟棄，徒增管理困擾。

附近居民也說，仁里村周邊新建大樓增多，未來立體停車場使用率會提高，前景看好，但環境管理與停車場收費等作業則有待加強。

鄉長游淑貞說，會積極規劃改善仁里立體停車場發展，她希望業者投標企劃發揮加值巧思，增附加效益、增列與居民共好機制等，將一併納入招標評比考量，不僅能有效運用停車場空間，更促使在地市場營運成長，提高產業運能。