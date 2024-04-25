最近蚊子大軍出沒，一名網友分享，床上裝了蚊帳怕睡覺被蚊子叮，結果睡著以後翻身，腳底剛好貼在蚊帳上，吸引大批蚊子攻擊，密密麻麻的小黑蚊就這樣停在第二根腳趾上，引起網友熱烈討論，近萬人看呆直呼「看起來就好癢！醒來應該會腫超大包。」

一名網友近日在臉書社團《爆廢1公社》上分享照片，只見有人睡覺怕被蚊子咬，特別裝上全包式的蚊帳，卻因為睡姿不佳，腳頂貼著蚊帳上，慘遭大批蚊子攻擊，密密麻麻的小黑蚊全都停在第二根腳趾上，讓原PO看傻直呼「蚊子可能想說，你以為用蚊帳我就吸不到血嗎？太天真了！」

照片吸引9千多人狂讚，不少網友留言討論，「看著就覺得很癢」、「這睡醒以後應該會很想剁掉第二根腳趾，癢到爆」、「電蚊拍來肯定很療癒」、「本以為是螞蟻，放大照片一看就頭皮發麻」、「好可怕，那個腳趾應該會腫起來」、「蚊子辦桌了」。

另有過來人分享，蚊帳真的擋不了蚊子，如果睡姿不佳，貼著蚊帳睡一晚，一定被叮好叮滿。「當年在成功嶺睡覺，貼在蚊帳上睡，醒來發現被叮的滿手都是包」、「當兵的蚊帳差不多是這情況」、「曾經住在離島，建議使用蚊帳要乖乖睡正，亂翻身可能就會被叮慘。」