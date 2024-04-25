台北市副市長林奕華25日上午代替市長蔣萬安出席行政院會，並於會中向行政院長陳建仁建議，同意讓原住民族國人在申請恢復傳統姓名時，可以不必再強制與漢名並列，而是選擇以羅馬拼音單列他們的傳統名字，並同步啟動姓名條例修法，使地方政府有所依循。而陳建仁也於會中表示，將先用函釋的方式辦理，並積極研議修法。

林奕華表示，關於原民姓名平權的議題，早在20多年前就有許多原住民人士極力倡議、推動修法。台北市在2021年時，也有4位原住民族人向台北市戶政事務所申請改回傳統姓名，並以單列羅馬拼音方式呈現。但受限於《姓名條例》的規範，戶政事務所僅能依法予以駁回，該4位亦隨後立即提起行政訴願以及行政訴訟。

她近一步指出，2024年1月高等行政法院判決台北市敗訴。依照判決意旨，這4位原住民族國人未來向台北市申請恢復傳統姓名時，得要求戶政機關以單列羅馬拼音之傳統姓名方式呈現，不須再強制與漢名或相近發音之漢字並列。因此蔣萬安市府立即召開相關會議，認為高等行政法院判決有助於原住民族國人之權益保障，因此決定放棄上訴。

林奕華也強調，台北市此案已是繼「新北市原住民寶杜巴燕申請單列羅馬拼音為傳統名字」判決原住民勝訴之第2案。她過去擔任立委期間，立法院亦有委員提案修法，但終究因為行政院不同意或沒有相關對案而告終。

林奕華說，感謝陳建仁和政委林萬億在行政院會善意的回應，台北市由衷希望行政院儘速推動修法，以回應原民恢復傳統姓名希望以羅馬拼音單列的訴求，並減少第一線戶政人員的行政甚至訴訟困擾。此外她也建議行政院，一併修法多給原民國人多一次更改姓名的機會，避免部分原住民族國人因已更名兩次，而無法受惠開放單列羅馬拼音為傳統姓名之德政。