新北市中和區有民眾日前撿到1隻絨山蝙蝠，經農業部獸醫研究所檢測，檢出發現有麗沙病毒第2型，疾病管制署今天表示，由於該基因型別和狂犬病病毒是同一屬，也就是可能也會有人畜共同傳染風險，呼籲民眾勿接觸「鼬獾」、「白鼻心」、「錢鼠（限台東市）」、「蝙蝠」，若暴露，可由專業醫師評估狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗注射。

疾病管制署發言人曾淑慧表示，新北市中和區拾獲的這隻絨山蝠，經農業部獸醫研究所檢測鑑定為臺灣麗沙病毒第二型陽性，其基因型與狂犬病病毒同屬第一類基因親緣群（Phylogroup I）。而根據農業部監測資料，國內自2016年迄今，共濟6例蝙蝠有檢出麗沙病毒，分別位於台南市、雲林縣、基隆巿、宜蘭縣各1例及新北市2例。

曾淑慧表示，台灣過去不曾有過麗莎病毒人類感染案例，不過由於該病毒本身和狂犬病病毒屬於同一屬，而其他物種曾發生接觸麗莎病毒屬因碰觸而傳染，因此也擔心這次蝙蝠檢出的麗莎病毒可能造成人畜共通疾病，甚至造成死亡。

為避免麗沙病毒感染案例發生，疾管署提醒，民眾如遭「鼬獾」、「白鼻心」、「錢鼠（限台東市）」、「蝙蝠」及「出現明顯特殊異常行為之動物，且經中央農政單位判定疑似狂犬病毒或麗沙病毒感染」之動物抓咬傷，依傷口暴露等級分類及暴露地點於動物疫情發生之縣市，由專業醫師評估狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗之注射，並按時接種4劑暴露後疫苗（第0、3、7及14天）。

疾管署說明，國際文獻研究報告指出，對於疑似麗沙病毒之暴露後預防接種，可使用狂犬病免疫球蛋白浸潤傷口以中和病毒，施打狂犬病疫苗對於第一類基因親緣群麗沙病毒，具交叉保護作用。

疾管署再次呼籲，民眾勿接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫，由專業醫師評估，接受適當醫療處置，以降低發病風險，確保生命安全。相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。