隨著母親節即將到來，中台灣宴會餐飲龍頭新天地（8940）餐飲集團，全台共有8處中餐宴會廳、3家法式鐵板燒與1家頂級海鮮鍋物，滿足消費者選擇中餐合菜、西餐或日式鍋物的母親節聚餐模式，目前訂位電話絡繹不絕，人氣餐廳熱門時段已近滿訂，新天地樂觀預估，今年母親節檔期有望較去年同期成長一成。

其中，適合家族團聚的中式合菜，一直是母親節聚餐的大熱門，新天地匯聚精心挑選「帝王蟹、龍蝦、海石斑、花膠、鮑魚、蹄膀」等頂級食材，推出「顏喜攻略」母親節御膳盛宴，將經典台式美味轉化為視覺與味覺兼備的宮廷盛宴，最能表達對母親滿滿的感恩心意。

而2025年為閏六月，主廚在套餐中貼心特製「福壽蹄膀麵線」，更符合傳統遇閏月之際以豬腳為父母添壽的習俗，《顏喜攻略御膳》共有六人與十人套餐，價格分別為7,888元、13,888元及16,888元，4／30前完成訂位還可獲得三重驚喜好禮。除了台中3間新天地旗下宴會廳供應，台北、台南的《雅悅會館》以及彰化的《唯愛庭園》也將同步呈獻。

新天地頂級海鮮鍋物品牌《匠極緻鍋物》5月推出「感蟹媽媽」龍蝦免費升級帝王蟹活動，以頂級海鮮鍋物與日式懷石料理的精緻菜序巧妙融合，突破傳統涮鍋的框架，一次盡享帝王蟹四食與日本和牛的精緻套餐。

新天地旗下人氣鐵板燒品牌《樂葵法式鐵板燒》，以七大夢幻食材搭配經典的法式醬汁，訴求十道料理皆在鐵板檯現做，定價1,460元享超高CP值，一直是最難訂位的人氣餐廳；今年母親節加開場次因應，線上一個月前開放預訂，即湧入大量訂位，5月份前兩周六、日滿訂率已達95％。