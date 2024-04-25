符合退稅主要是「可扣抵扣項目」，像是「投資抵減稅額」、「重購自用住宅扣抵稅額」、「大陸地區已繳納所得稅可扣抵稅額」。另一種則是有預扣所得稅，部分民眾可能有勾選「薪資所得預扣所得稅」，依規定須預扣稅款，但報稅時有新增扶養或其他抵減項目，導致最終的應納稅金額小於先前已扣繳的金額，就會產生退稅。

民眾若想符合首批退稅，有兩種方式，一是利用網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的民眾，都會直接納入首批退稅對象；而若是以書面方式將稅額試算送至國稅局的民眾，則要在5月10日前送達「戶籍所在地的稽徵機關」，才會納入首批退稅。

為鼓勵民眾多使用網路申報，綜所稅申報期間採「二維條碼」或「人工申報」者，一律列為第二批退稅。以書面方式回傳稅額試算書的民眾，如果在5月10日前送出，但沒有送到「戶籍所在地的稽徵機關」，而是送到其他縣市，一樣要等到第二批退稅。

至於逾期申報期間以二維條碼、人工申報或書面方式確認稅額試算的退稅案件，則要等到明年才能退稅。另民眾申報或確認稅額時，若沒有應退稅金額，後經稽徵機關核定為退稅案件，也會在第三批退稅。

財政部提供的退稅方式主要分成兩種，一是直撥入帳，民眾在申報的時候，只要填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶，或勾選沿用上年度結算申報繳（退）稅成功的存款帳戶，退稅日到時就會自動入帳。另一種則是寄發退稅憑單，民眾再到單子上列出的付款單位領取現金。