浴室環境潮濕，磁磚縫隙或矽利康容易發霉，刷也刷不掉，達人分享可以用小蘇打粉或漂白水，輕鬆恢復亮白，將小蘇打粉和水混合成糊狀，敷在發霉的地方，靜置半小時再稍微刷洗就乾淨；或是用廚房紙巾沾漂白水，同樣敷在發霉處，最快1分鐘就能帶走霉斑，完全不用刷。

許多民眾常為浴室發霉感到困擾，根據《香港01》報導，將3湯匙的小蘇打粉與1湯匙的水攪拌均勻成糊狀，敷在發霉的地方，等待30分鐘後用牙刷輕刷，立刻變回潔白；如果發霉較嚴重，停留時間可以延長到2小時或更久。

另一個除霉神物則是漂白水，將廚房紙巾折成適當大小，沾漂白水後敷在發霉的地方，最快只要1分鐘就能帶走霉斑。

報導指出，小蘇打粉和漂白水除霉非常有效，不過靜置時間是關鍵，剛形成的霉斑大多敷1分鐘左右就可去除，累積較久的則要花1小時以上。

民眾使用漂白水一定要保持通風，建議戴上口罩及手套；另外也常用來清潔的「醋」不能和漂白水混合使用，以免產生化學反應釋出有害氣體。