國民黨高市議員方信淵也認為，除基本老屋健檢外，市府更應有強制作為，現在房子結構為高強度耐震，但早年蓋的房子安全係數不高，過去也爆出建商偷工減料，非常恐怖，呼籲市府趕緊加速老舊房子改建，以保障市民居的安全。（柯宗緯翻攝）

0403花蓮大地震迄今餘震不斷，高雄屋齡超過30年的危老房屋逾58萬戶，民進黨高市議員張勝富質疑高雄危老重建宣導不力，僅受理318件，位居6都倒數第2。對此，工務局長楊欽富指出，評估將現有30處危老重建服務站增加到50處，而重建計畫每案加碼最高可領到11.5萬元補助款。

張勝富今（25）日質詢時指出，近期地震頻繁，高市府加強推動危老建築重建刻不容緩，高雄屋齡超過30年的危老房屋超過58萬戶，比例超過52.8％，但重建受理數僅318件、核准308件，申請件數位居6都倒數第2。

張勝富質疑為何成效如此低？代表有關單位宣傳不足，可見市府不夠積極推動，為顧及市民生命財產安全，必須思考如何加強宣導，並結合區公所等單位推動，以提升危老重建率。

國民黨高市議員方信淵也認為，除基本老屋健檢外，市府更應有強制作為，現在房子結構為高強度耐震，但早年蓋的房子安全係數不高，過去也爆出建商偷工減料，非常恐怖，呼籲市府趕緊加速老舊房子改建，以保障市民居的安全。

對此，楊欽富表示，申請件數雖只有318件，但輔導件數有好數百件，危老重建2年前只有5處輔導站，去年開放到30處輔導站，執行成效不錯，未來將主動出擊，請區公所協調，再增加站數至50處。另為鼓勵民眾申請危老重建，祭出每案最高可領到11.5萬元補助款，以提升民眾意願。