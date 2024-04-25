一名女子家裡廚房和浴室的排水孔長期散發出惡臭，上網尋求解決方式，貼文立刻釣出不少家事達人教她有效方法，包括小蘇打加白醋和溫熱水、過碳酸鈉加溫熱水等，灌入排水孔，不僅能去除異味，還能減少蚊蟲孳生，此外夜晚入睡前，最好要把排水管加蓋，就能阻擋蟑螂侵入。

原PO前天（23日）於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，浴室或廚房、洗衣機的排水孔散發異味，有什麼方法可以解決？

除超市販售的清潔劑，網友使用小蘇打加白醋灌入排水孔，接著再倒入溫熱水，或是用過碳酸鈉加溫熱水倒入，能有效去除異味和減少蚊蟲，但超市賣的白醋售價太高，建議到五金行買罐裝便宜的白醋調和，荷包才不會心痛。

不過主婦們都表示，定期清潔排水孔才是唯一解決方式，最好是每次洗碗前先用溫熱水沖洗5分鐘，將油脂沖洗乾淨，否則長期累積會產生異味，另外裝濾網等過濾工具也很重要，能防止食物殘渣、毛髮等異物掉入排水孔，夜晚入睡前也要把排水孔加蓋，能阻擋蟑螂等蚊蟲侵入。