根據疾病管制署資料，上週（2024年4月14日至4月20日）腸病毒門急診就診人次統計已經超過1萬人，疾管署於23日表示，國內腸病毒已進入流行期，且近期疫情快速上升。腸病毒傳染力強，提醒民眾注意周遭環境消毒及手部衛生，《網路溫度計DailyView》為您整理不可不知的相關資訊。

就診人次10年來同期最高 腸病毒進入流行期

2024年4月7日至4月13日全國腸病毒門急診就診為9256人認，較前一週（7656人次）上有升20.9%，並且與歷年相比為近10年以來同期最高。2024年4月14日至4月20日腸病毒門急診就診提高為11643人次，較前一週上升22.3%，並且已經達到流行閥值（11000人次），根據統計資料，國內已進入腸病毒流行期。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「腸病毒」近三個月的網路聲量為15254筆，圖中可以看出今（2024）年2月剛開學時腸病毒曾經出現一波疫情，3月中也開始出現流行預兆，到了4月初出現今年首例重症，並且於4月底至4月中開始進入流行期。隨著疫情升溫，網路上也跟著出現許多相關討論。

國內進入腸病毒流行期，且近期疫情有快速上升的趨勢。疾管署補充目前腸病以克沙奇A型為主，易導致重症的腸病毒71型及D68型病毒於社區零星出，為輕症個案，但目前已進前流行期，疫情傳播風險上升，呼籲民眾注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今年目前累積的1例重症，為感染克沙奇A10型。

注意環境清潔、手部消毒 出現重症前兆應立即就醫

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，若家中嬰幼兒感染腸病毒，應在家休息避免和其他嬰幼兒接觸，降低交叉感染機會，並注意觀察是否出現重症前兆病徵。若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、麻痺、肌抽躍（無故驚嚇、突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加速等症狀，可能為腸病毒重症前兆，需儘速至大醫院接受治療。

預防腸病毒，應落良好個人衛生習慣，正確勤洗手、維持環境通風及定期消毒清潔。此外疾管署也強調，酒精對於腸病毒的毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消程，調配時也應該穿戴防水手套、口罩及圍裙，注意環境通風，也可以多參考疾署提供的相關衛教資料。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月25日至2024年04月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『腸病毒』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。