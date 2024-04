人氣動漫《排球少年!!》劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》於4月12日上映,首週末票房就突破6900萬,更在上映8日達成票房破億,目前累積票房已超過1.4億,並成功登上台灣影史日本電影票房的第10名,預估未來票房成長後排名還會再往上升。目前《排球少年!!垃圾場的決戰》也一直位居《網路溫度計DailyView》動畫電影網路口碑排行榜的第1名。

《排球少年!!》劇場版掀現象級討論 特典、周邊快閃吸引大批粉絲排隊

《排球少年!!垃圾場的決戰》上映後在台灣掀起現象級的話題討論,3日內票房就超過7500萬,突破先前《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》的紀錄,電影限定的特典也吸引大批粉絲排隊,就連位於台北華山文創園區的期間限定快閃店都需要排2、3個小時才能夠進入,讓排民(《排球少年!!》粉絲名)們笑稱自己是「排隊少年」:「排球少年的排是『排隊』的『排』。」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查,在《排球少年!!》近一年的網路探索概念中包含了「垃圾場的決戰」、「劇場版」、「劇場版排球少年」,可以看見近一年有關《排球少年!!》的熱門網路討論中,劇場版佔了非大的比例,顯見大家對這部電影的關注和期待。

上映3日票房超越《灌籃高手》電影 10日後登上台灣影史日本電影票房Top 10

《排球少年!!垃圾場的決戰》先是在上個周末以絕佳票房成為2024年上映首週末冠軍,接著在上映後4日達成排民們期待的8190萬票房目標(日文中「819」和「排球」有諧音),更是在上映8日後電影破億。截至4月21日,《排球少年!!垃圾場的決戰》上映10日累積票房為1億4002.8萬,擠下先前的熱門動畫電影《SPY x FAMILY CODE: White》,登上台灣影史日本電影票房Top 10。

目前台灣影史日本電影票房前10名皆為動畫電影,依序為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》、《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《鈴芽之旅》、《你的西》、《劇場版 咒術迴戰0》、《蒼鷺與少年》、《名偵探柯南 黑魚的鐵影》、《航海王劇版:紅髮歌姬》、《天氣之子》,以及《排球少年!!垃圾場的決戰》。

《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》於去(2023)年1月13日在台灣上映,並且不到1個月票就突破3億,登上台灣影史日本電影票房第2名。《排球少年!!垃圾場的決戰》上映3日的累積票房已經打破《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》的紀錄,讓人非常期待之後的票房發展,排民們也非常希望能看到電影再創票房佳績,挑戰排行榜中更前面的名次。

