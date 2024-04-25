人氣動漫《排球少年！！》劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》於4月12日上映，首週末票房就突破6900萬，更在上映8日達成票房破億，目前累積票房已超過1.4億，並成功登上台灣影史日本電影票房的第10名，預估未來票房成長後排名還會再往上升。目前《排球少年！！垃圾場的決戰》也一直位居《網路溫度計DailyView》動畫電影網路口碑排行榜的第1名。

《排球少年！！》劇場版掀現象級討論 特典、周邊快閃吸引大批粉絲排隊

《排球少年！！垃圾場的決戰》上映後在台灣掀起現象級的話題討論，3日內票房就超過7500萬，突破先前《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》的紀錄，電影限定的特典也吸引大批粉絲排隊，就連位於台北華山文創園區的期間限定快閃店都需要排2、3個小時才能夠進入，讓排民（《排球少年！！》粉絲名）們笑稱自己是「排隊少年」：「排球少年的排是『排隊』的『排』。」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在《排球少年！！》近一年的網路探索概念中包含了「垃圾場的決戰」、「劇場版」、「劇場版排球少年」，可以看見近一年有關《排球少年！！》的熱門網路討論中，劇場版佔了非大的比例，顯見大家對這部電影的關注和期待。

上映3日票房超越《灌籃高手》電影 10日後登上台灣影史日本電影票房Top 10

《排球少年！！垃圾場的決戰》先是在上個周末以絕佳票房成為2024年上映首週末冠軍，接著在上映後4日達成排民們期待的8190萬票房目標（日文中「819」和「排球」有諧音），更是在上映8日後電影破億。截至4月21日，《排球少年！！垃圾場的決戰》上映10日累積票房為1億4002.8萬，擠下先前的熱門動畫電影《SPY x FAMILY CODE: White》，登上台灣影史日本電影票房Top 10。

目前台灣影史日本電影票房前10名皆為動畫電影，依序為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》、《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《鈴芽之旅》、《你的西》、《劇場版 咒術迴戰0》、《蒼鷺與少年》、《名偵探柯南 黑魚的鐵影》、《航海王劇版：紅髮歌姬》、《天氣之子》，以及《排球少年！！垃圾場的決戰》。

《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》於去（2023）年1月13日在台灣上映，並且不到1個月票就突破3億，登上台灣影史日本電影票房第2名。《排球少年！！垃圾場的決戰》上映3日的累積票房已經打破《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》的紀錄，讓人非常期待之後的票房發展，排民們也非常希望能看到電影再創票房佳績，挑戰排行榜中更前面的名次。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月24日至2024年04月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《排球少年！！》』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。