憲法法庭日前召開死刑辯論庭，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點，死刑存廢再度引發外界討論。前立委郭正亮分析後推測，若3個月後結果與社會脫節，「台灣有一些人就會自己組報仇隊」。

郭正亮24日在《下班瀚你聊》中分析，目前僅看到廢死的攻防爭辯，卻不見替代的刑事制度被討論出來，「主張廢死的人請同時提出終身監禁的刑事修法」。主持人黃暐翰補充，目前法務部的態度是反對死刑被解釋成違憲。

郭正亮指出，一切都要看3個月之後的結果，關鍵就是準總統賴清德如何決定，若是釋憲結果與社會脫節，他推測「台灣有一些人就會自己組報仇隊」，那誰要負責？他並指出，台灣人的思考很簡單，認為保護死刑犯，那被殺的人活該倒楣？

「替代的刑事制度也還沒出來」郭正亮舉例，歐美有「關到死」的制度，有終身監禁，但台灣沒有，為何不提這個，也許民眾還聽得下去，代表廢死不是不處罰，且民間普遍認為，刑事制度到最後都會減刑，「有誰會真的關滿25年？」