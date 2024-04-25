交通部長王國材一行官員陪同立院交通委員會考察澎湖，港務公司執行副總經理王錦榮，向與會貴賓介紹澎湖商港未來的港埠建設與招商規劃。（許逸民攝）

交通部長王國材一行官員陪同立院交通委員會考察澎湖，並主持國際線郵輪旅運中心動土典禮儀式，先拜拜祈求平安。（許逸民攝）

24日陪同立法院交通委員會跨海到澎湖考察交通與觀光建設的交通部長王國材等官員，25日早出席台灣港務公司新近打造完工馬公港1號國際郵輪碼頭延建工程啟用暨國際線郵輪旅運中心動土典禮儀式。對於地方提出的空運需求和興建馬西大橋讓澎湖島縣道成環，王國材都再三指示民航局密切注意澎湖航線機位供需狀況，對於馬西大橋則盼考量水域、海象與環境生態影響後再提出經費評估。

王國材表示，澎湖特殊的地理位置讓澎湖擁有得天獨厚的人文發展及海上旅遊風光，非常好玩，又有世界級的景點，郵輪經濟對於在地觀光產業發展有相當大的助益，中央會持續來建設澎湖，為澎湖打造兼具郵輪跳島示範港及國內最佳觀光旅遊門戶，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。也請民航局密切注意澎湖空中運能，適時協調航空公司增開航班或放大機型。

典禮儀式由王國材、澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、立委許智傑、台灣港務公司董事長李賢義、航港局局長葉協隆、行政院南部聯合服務中心陳文亮副執行長及陳慧玲副執行長等貴賓共同主持。

並由港務公司王錦榮執行副總經理，向與會貴賓介紹澎湖商港未來的港埠建設與招商規劃，展示澎湖港全面發展部輪、客輪遊憩觀光的決心。李賢義董事長更進一步指出，港務公司向來視地方與港口發展為共同重要目標，馬公港屬澎湖群島與跳島觀光、遊憩最重要門戶，會持續強化港埠資源提升客貨運服務量能，精進客貨運設旅，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象，健全港埠經營環境。

澎湖地區為行政院「藍色公路十年整體發展規劃」重要一環，台灣港務公司為配合政府離島發展規劃政策，有效吸引國際郵輪旅客駐足澎湖進行深度旅遊，由交通部於疫情期間陸續出資25億元先行推動澎湖港相關旅客服務設施的興建及優化，今年4月完成馬公港1號碼頭延建工程（總經費8.29億元），碼頭由原長度190公尺延建至380公尺，水深原-6公尺加深至-10公尺，將郵輪靠泊能量從5萬總噸大幅提高至15萬噸等級之大型郵輪。

同時，因應靠泊郵輪能量提升，為提供國際遊客便捷現代化通關設施服務，位於1號碼頭後線腹地同時規劃興建國際線郵輪旅運中心（計畫經費 6.31億元），預計115年第2季完工，啟用後將大幅優化旅客候船、通關動線、休閒購物等空間。

澎湖縣長陳光復則感謝中央政府對地方建設的支持，形容是貴人協助，才能這樣大放光彩。並強調台灣的重要，澎湖是第一線，盼中央與地方的合作能夠為澎湖開拓無限可能。