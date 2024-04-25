65歲范姓才藝老師今年3月，在永和區才藝教室內，用照相機偷拍女學生如廁，警方查扣記憶卡、硬碟等證物，並移送新北地檢署偵辦，複訊後諭令2萬元交保。檢警清查證物，發現竟另有1名少女遭偷拍，警方昨（24）日查緝范男到案，依法移送，並建請羈押。

據了解，今年3月間，永和某才藝教室擔任才藝老師的范男，趁女學生上廁所時，用相機偷拍少女如廁，警方獲報，立即蒐集相關證據。3月31日，警方持新北地方法院核發的搜索票執行搜索，查扣記憶卡、硬碟等證物，詢後依《兒童及少年性剝削條例》移送新北地檢署。范男堅決否認偷拍，檢警並未發現偷拍影像，法院裁定2萬元交保。

警方還原記憶卡等證物，近日查出另有1名少女遭偷拍，24日再次持拘票、搜索票查緝范男到案；范男向警方坦承有偷拍，照片僅供自己觀賞，並未散布或販售。

警詢後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《妨害秘密》、《妨害性隱私》等罪移送新北地檢署偵辦，並建請羈押，警方將持續擴大追查是否有其他被害人。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。