花蓮自從0403強震後，每天仍不斷有餘震，令民眾相當驚恐，準總統、民進黨主席賴清德昨（24）日在民進黨中執會中致詞強調，「在此時此刻，我們都是花蓮人」。對此，媒體人羅旺哲直言，花蓮如今人水深火熱，民進黨政府必須拿出所有資源來幫忙，否則這種話就是在消費花蓮人。

賴清德昨在民進黨中執會中致詞時提到，「在此時此刻，我們都是花蓮人」，並請準副總統蕭美琴以及各地黨公職全力配合，發揮公部門與民間合作的力量，協助花蓮盡早恢復日常、盡速振興產業活絡發展。

對此，羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》中直言，賴清德這番話就是在消費花蓮人，並質疑民進黨過去對花蓮有做過什麼幫助嗎？連總統蔡英文到花蓮勘災都在事發後7天才去，究竟要怎麼幫花蓮？真的知道花蓮人需要什麼嗎？

羅旺哲透露，花蓮有家賣了40、50年鋼管紅茶的伯伯，因地震使房屋變危樓，卻盼不到別人幫忙。羅旺哲諷刺表示，如今說著「我們都是花蓮人」的賴清德、民進黨高官們，真的有想過該怎麼幫助花蓮人嗎？

由於花蓮至今仍餘震不斷，羅旺哲感嘆表示，花蓮人連晚上能不能安心睡好覺都不知道，每天活在恐懼中，蔡英文、賴清德應該現在就去花蓮住，而不是喊喊「我們都是花蓮人」，必須拿出所有資源來幫助花蓮才是正解。