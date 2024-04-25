雲林縣虎尾鎮盛產洋桔梗，因主要外銷期已過、內銷買氣不佳，產地價每束10支僅20餘元不敷成本，25日縣議會議長黃凱（前左二）等人到花田關心農民，將請縣府協助團購、促銷。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮盛產洋桔梗，清明節後天氣炎熱產量暴增，加上對日本主要外銷期已過、內銷買氣不佳，產地價每束10支僅20餘元，成本至少要70元，花農不敷成本欲哭無淚，25日縣議會議長黃凱等人到花田關心農民，將請農政單位協助團購、促銷，並呼籲大家母親節、媽祖聖誕將屆，請多採購洋桔梗幫助花農度過難關。

虎尾鎮是雲林縣主要花卉生產地，其中洋桔梗夏季產量占全國30％，由數個產銷班組成，經縣府、農糧署、虎尾鎮農會輔導，以設施生產栽培，並建立洋桔梗、小黃瓜、小番茄輪作的夏菜冬花模式，生產情況穩定，年外銷數量可達60至70萬支，是縣內優質農產栽培的示範基地。

不過今年2月後逐漸轉熱，3、4月溫度經常達30度以上，導致洋桔梗大量盛開，花農陳炎榮說，他種了20餘年，第1次遇到這種情況，由於日本自產的洋桔梗4月開始採收，因此台灣洋桔梗外銷日本的時間約在3月底告一段落，外銷減少加上內銷買氣不佳，價格被壓低，產地價每束10支不到30元。

花農說，洋桔梗大多以溫網室種植，屬高成本農作物，每支成本至少7元，最近國內因物價飆漲，民眾節省開銷，花卉不是民生必需品，所以買氣差很多，農民只能含淚將洋桔梗耕除，可說是血本無歸、損失慘重，希望相關單位能夠協助促銷。

黃凱提到，花卉是虎尾地區的高經濟作物，今年受氣候影響，又碰上外銷市場壓縮，消費大減，導致花卉價格一跌再跌，盼農政單位能幫忙開發洋桔梗市場，尤其是縣農業處應要盡速擬出因應對策。

縣農業處長魏勝德、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉強調，雲林縣洋桔梗外銷占國內產量3成，如今全回銷國內市場，價格較往年掉了約4、5成，因此將協助團購、舉辦促銷活動，也請民眾多採購，用洋桔梗慶祝母親節、作為慶賀媽祖聖誕花卉。