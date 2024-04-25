新店警分局今（24）日舉行公寓大廈、社區、里守望相助隊教育訓練，有勞各巡守隊員每日每夜不停歇的維護鄰里、社區安全，守護新店地區治安平穩，新店區區長陳怡君親到現場慰勉，並致贈獎勵給獲獎的巡守隊隊員。

新店警分局「防詐宣導團」在訓練課程中安排反詐騙講習，透過生動有趣的防詐課程，讓長者融入詐騙情節、牢記遭詐騙時可能出現的話術，並以實際案例使各巡守隊隊員了解詐騙集團運作模式。

藉由巡守隊常深入社區鄰里、熟稔地方民情的特性，向巡守隊員說明常作為犯罪處所的特徵，若於日常生活或執勤中遇有可疑態樣，可立即通報警方介入處理。

新店警分局長陳朝新呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾應保護好自身名下帳戶，不輕易交付以及出借帳戶供他人使用，以免淪為詐欺幫助犯，不僅帳戶被凍結無法正常使用外，還得面臨冗長的刑事偵查，若有任何疑問，均可撥打165反詐騙專線或至就近之警察機關諮詢。