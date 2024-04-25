為歡慶勞動節，彰化縣政府勞工處拚了！該處與縣內15家觀光工廠舉辦「樂遊彰化‧勞工最大」活動，勞工在5月期間只要持在職相關證明，不論是名片、識別證、工會會員證、甚至穿著公司制服等，勞工與其同行的家人、親朋好友到觀光工廠消費即享有優惠方案，並可抽蘋果手機等大獎。

五一勞動節是勞工年度重大節日，為感謝勞工對社會經濟的付出與貢獻，彰縣府勞工處舉辦「樂遊彰化．勞工最大」活動，鼓勵勞工朋友與家人、親朋好友走出戶外、放鬆身心，同行者中只要1人具勞工身分，勞工及其同行眷屬、親朋好友皆可於觀光工廠享消費折扣。

該活動同時另有不限金額之消費即可索取集點卡蓋章，蓋滿3家不同觀光工廠戳章，就可以參加摸彩活動，最大獎為iPhone15，還有Switch遊戲機、掃地機器人、知名賣場電子禮券、觀光工廠好禮及美利達贊助提供的3台登山車等豐富大獎。

活動中的15家觀光工廠為卷木森活館、台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、台塑生醫健康悠活館、水銡利廚衛生活村、樂活襪之鄉博物館、愛玩色創意館、織夢樂園、襪仔王觀光工廠、台灣穀堡、台灣手套博物館、白蘭氏健康博物館、華新MASK創意生活館等。

勞工處指出，活動詳細內容可上該處網站查詢；此外，彰縣府加碼抽觀光工廠好禮活動，即日起至勞工處臉書粉絲專頁「樂遊彰化．勞工最大」活動貼文底下按讚及留言，就有機會抽中觀光工廠好禮。