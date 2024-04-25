中日本經濟學人（Mid Japan Economist）報紙報導，在集團內有幾家汽車公司，陸續傳出驗車數據造假的不名譽醜聞後，豐田計畫把開始在美國量產的電動車時程，向後延至2026年。同時，基於安全與品質考量，豐田也想減少日本國內產能。

根據豐田計算，在2023財年當中，豐田集團在全世界的汽車賣出數量增加7.3%，總數為1,031萬輛，首次突破千萬輛大關。其中，豐田汽車的產量來到997萬輛，也較2022財年成長9.2%。

不過，因全球最大汽車市場中國大陸的競爭激烈，豐田在3月份的銷售量以及產量都是減少的狀況。豐田3月全球銷售量年減2.1%至897,251輛，產量更是大降10.3%至807,026輛。

豐田汽車也想出因應之道，25日在北京車展中表示，將與中國大陸人數最多的社交平台，同時也是最大的線上電玩業者騰訊相互合作，希望能贏得大陸年輕車主的心。

豐田汽車指出，騰訊的高科技將用在一款預定今年上市，且在中國大陸當地製造的豐田轎車內。另外，也將利用騰訊在大數據、人工智慧以及雲端運算等有競爭力的優勢來提供服務。

事實上，愈來愈多大陸民眾已改買車價不貴，且又環保的大陸新能源車，故日本本田與日產汽車的大陸銷售量受到打擊，同時，豐田的汽車也愈賣愈少。根據豐田統計，2023年在中國大陸賣出的車輛減少1.7%至190萬輛，已連兩年下滑。