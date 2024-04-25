失聯移工日益嚴重，成為討論焦點，勞動部長許銘春25日表示，為更有效嚇阻並嚴懲非法聘僱，勞動部已著手就業服務法修正草案。非法雇主及非法媒介，未來可能依每人計算，提高現行罰鍰3倍，最重可罰150萬元。

許銘春今上午赴立法院社福及衛環委員會，進行「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」專案報告。

據統計，截至今年2月，失聯移工人數已高達8萬5千餘人。針對未來修法重點，許銘春表示，非法僱用，由每案裁罰改為依涉案人數每人最高罰75萬元；同時，針對現行非法媒介者罰責3倍，改為依涉案人數，每人最高罰150萬元，同時也將加重處罰。

另外，修法也預計嚴令禁止雇主、仲介公司保管移工證件，強化移工人身安全；雇主對外國人有人身侵害且經法院判決有罪者，不得聘顧外人人年限由2年提高至5年，再犯者永久禁止其聘僱。