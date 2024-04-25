房寬頻房訊科技發言人徐華辰25日表示，建台水泥半屏山的21921.27坪「特工」用地，24日進行第三次法拍，本有一家法人參與投標，但因未在投標單內檢附法人證明文件等，遭法院判定廢標，最後則由債權人三禾資產以底價42.97億元承受該標的。

他說，該筆土地2022年11月，便由債權人三禾資產向高雄地方法院聲請法拍，底價61.04億元，後因變更債權拍賣，第二次法拍則是2023年6月14日，因無人投標而流標，今年4月24日則是第三次法拍。

由於三禾資產早在多年前即已取得該地債權，因此，此次承受法拍的土地之後，等於債權和所有權都完整擁有了。

建台水泥擁有的高雄半屏山東側、原海光二村旁的高鐵左營站週遭工業用地，曾「63期重劃區」的地主之一，建台水泥提出「半屏湖畔香榭綠都開發計畫」規劃開發銀髮住宅、生態社區、國際連鎖旅館與購物中心等。

不過，建台水泥因未在期間之內，捐出公共設施用地，因逾期未開發，2019年底，遭高雄市都市審議委員會27日決議，將63期重劃區全部回復為「特種工業用地」。

高市府官員表示，未來，新的所有權人如果要進行土地變更，必須重起新案，提出都市計劃變更申請，並先獲得高雄經發局核認為有種大經濟發展需求，再向高雄都發局提出計劃書，經討論符合規定之後，再進入都委會審議。