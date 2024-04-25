三芳終端產品應用，以鞋材占營收9成以上，客戶以愛迪達、NIKE為主；看好鞋業動能逐步復甦，越南、印尼廠稼動率皆達滿載。回收再生纖維、先進薄膜與水性無溶劑人工皮革的新材料開發、推展，吸引國際品牌導入下一代減碳材料產品應用。

近年ESG永續環保意識抬頭，帶動永捷PU環保型水性樹脂產品的訂單需求增加。歐洲客戶環保水性產品將從第二季開始大量出貨，3月再投入一只六噸反應槽，設備月產能可再提升一倍以上；第三季、第四季產能預期會有倍數成長，全年出貨明顯提升。

永捷PU新產品應用於鞋用膠端也切入鞋用膠國際大廠，可撓式HC材料取得三款新機種認證，營運利基活絡發揮。

南良以專業高分子和高彈性發泡技術等高科技功能性複合材料為主，產品跨足戶外休閒、水上水下運動、鞋材、袋材、成衣、醫療、汽車內飾、特殊安全防護等產業。

伴隨運動安全防護用品需求熱絡，南良多功能黏扣帶、織帶出貨暢旺，加上ESG浪潮興起，品牌大廠轉向選擇再生與環保材料產品意願，帶動Eco-Family綠色與再生材料出貨放大，今年營運有機會繳出雙位數年增表現。

南寶接著劑營收比72％、塗料與建材營收24％，預期今年鞋用膠有望雙位數回升。光學膠預估今年出貨放量，可優化產品組合；碳纖複合材已有兩、三家客戶有較明顯進展，包括車用、手機、筆電都在準備量產的線上，營運蓄勢推進。