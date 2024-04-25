高雄市「路竹國昌公共托嬰中心」於25日啟用，運用路竹區公所部分儲放空間，以廣闊太空的概念、通透開放的空間設計，營造適合孩童開創及探索的環境，更提供孩童專業、優質之托育，是路竹區第2間公托機構，在5月母親節的前夕，獻給辛苦孕育新生兒的媽媽貼心好禮。

「路竹國昌公共托嬰中心」由財團法人台南市燕豐教育基金會承辦，基金會主要捐贈人高蔡菜女士為高雄人，她期望能為高雄地區之社會福利政策推展貢獻一份心力，盡己所能回饋在地民眾。

高蔡菜表示，她相信教育可以帶來改變，而最重要的改變點始於孩子身上，希望可協助家庭育兒問題，讓照顧者取得最好的生活平衡方式，而投入公共托育工作就是實踐理念的最適切管道。

高市府副祕書長陳盈秀出席開幕活動表示，「路竹國昌公共托嬰中心」可收托20名未滿2歲的幼兒，是高雄市第57處、路竹區第2處公共托育機構，感謝基金會捐贈人高蔡菜對高雄囝仔的疼惜，期待透過持續布建公共托育機構及提供平價、優質的托育服務，鼓勵生育，使家長能安心生、放心養。仁武、湖內公共托嬰中心也預計於上半年啟用，未來3年全市公托機構可望達85處。

高市政府社會局表示，市府配合中央「少子女化對策計畫」除持續布建公共托育設施，並積極推動友善婦嬰措施，今年起延伸孕婦乘車券的使用期限至寶寶出生滿6個月，讓孕婦、寶寶都可獲得安全的乘車服務；首創全國設立公辦24小時臨托服務據點，至4月底已設置26處臨托服務據點；設置22處親子館，希望讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務，減輕家長育兒負擔，打造高雄成為最適合養育孩子的幸福城市。