1歲男童剴剴等待出養時，疑遭兒福聯盟媒合的全日托保母虐死，引發全國關注托育安全，以及托育訪視輔導員敏感度問題。衛福部昨天召開專家會議，會中訂定訪視指引，針對低年齡、發展遲緩、安置出養童等共3類全日托孩童；及收托負荷重、曾有不當對待共2類保母，提升訪視頻率，從現行每年4次增加至每年6次，且採不預約、一定要看到幼兒等原則，本月完成行政流程後，5月1日正式上路。

根據現行規定，居家保母初次收托兒童，訪視頻率為一年4次，且首次訪視必須在收托1個月內，此為訪視頻率下限。

衛福部社家署副署長張美美表示，社家署24日邀集專家學者、縣市政府代表及托育相關民間團體開專家會議，會中有共識，並作出決議，將針對0至2歲、發展遲緩、出養及家外安置共3類全日托兒童，與長期收托3位兒童以上、3個月內曾有不當對待，但未達違法程度的保母加強訪視。

訪視強度從目前每年4次增加至6次外，對於訪視原則，採取不預約、安排不同時段、要看到小孩本人三原則，若真的看不到，或可安排近日內再訪視。

張美美表示，除了增加訪視次數，也針對訪視輔導員訂出「照顧品質指標」，以及加強「辨識兒虐風險」，因過去訪視僅針對居家保母環境硬體，這次希望透過觀察兒童有沒有傷口、孩童精神狀況評估等，五、六月後就會安排全國第一線執勤的訪視輔導員教育訓練，希望提升其敏感度。

衛福部將於4月底前完成居家托育訪視指引訂定及相關行政流程，預計5月1日正式實施。

彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣表示，提高訪視次數，確實可以增加預防風險的機會，「但只是理想狀態」，她憂心，現在訪視員的訪視比高達1:60，且不是只看保母，若保母收2個小孩，就表示要注意留意120個小孩，以及背後120個家庭。且每個月行政工作量已經超載，提高訪視率只會讓訪視員更超載。

李庭欣建議可以澳洲訪視比例降至1:20，排除訪視員其餘不必要的行政工作，另外，現行訪視困境常常遇見若有集合住宅大樓，若要做到不預約訪視，集合住宅大樓管委會都會先通報，難以做到無預警，建議社會局處事先進行橫向協調，以利訪視員訪視。

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