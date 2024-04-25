鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，苗栗至屏東及台東地區有局部大雨發生機率；其中南投縣、雲林縣、嘉義縣市及高雄市有大雷雨，嘉義縣番路鄉、大埔鄉留意山區暴雨，氣象署針對2地民眾發布災防告警。

氣象署持續發布大雨特報，苗栗至屏東及台東地區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

氣象署另針對南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市發布大雷雨即時訊息；嘉義縣番路鄉、大埔鄉有山區暴雨，氣象署針對當地民眾發出災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。