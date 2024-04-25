「白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃」價格依通路實際狀況為準，限時還有滿額贈活動。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

想陪伴媽咪度過更多個母親節，不少子女選擇送健康，據凱度今年初調查，儘管保健品整體市場因疫情持續穩定，使成長紅利消退，不過買氣仍優於疫情前水準，平均每2位消費者就有一位過去1年曾買過保健品；超商也觀察到每年除春節外，母親節亦是保健、精補類商品銷售旺季，買氣平均較平日成長逾4成；保健品牌為把握商機再推抽獎好康，替媽媽們守護亮麗神采。

白蘭氏替備孕、懷孕期的準媽媽及職場女性推薦「萃鷄精」，每100ml含有5600毫克膠原蛋白與10克蛋白質，口感濃郁醇厚，每口都能嘗到黏密膠質，滿足滋養與好氣色雙重需求，即起於全通路（除白蘭氏健康Mall）買白蘭氏全系列商品，滿288元就能抽獎，幸運兒可帶走市值2萬的I-PRIMO鑽石項鍊等好禮。

桂格「養氣人蔘雞精」68ml 18瓶，官網原價1255元、特價809元。（桂格提供／朱世凱台北傳真）

桂格主推能一次顧元氣、補體力的「養氣人蔘雞精」，不只以優質鮮雞燉製，人蔘與西洋蔘精華也可恢復精神，且0脂肪、0膽固醇及不添加焦糖色素等特色，可減少身體負擔，現在於佳格健康GO下單可享禮盒任2件9折、全館結帳滿4000再享92折。

正官庄「蔘雞精」1988元、「燉雞精」999元。（正官庄提供／朱世凱台北傳真）

芳茲生技「雞魚饗宴禮盒」包裝以康乃馨與牡丹設計，官網價370元起。（芳茲生技提供／朱世凱台北傳真）

正官庄強打「蔘雞精」、「燉雞精」，號稱口感好喝順口就像正統韓式雞湯，一上市就獲9成消費者讚賞，現在購買還享有韓式絲布包裝服務，給媽媽收禮驚喜；5月13日至門市及官方購物商城，單筆消費滿1000元可登錄發票抽獎，包含BALLY精品包、天鹿EVERYTIME等。

芳茲生技推母親節限定「雞魚饗宴禮盒」，內含「日月養生滴雞精」、「日月養生滴魚精」，選用90天以上含蛋白質、油脂較少的青壯年紅羽土雞及半海水生態養殖的虱目魚打造，傳遞食材完整精華，5月12日至官網消費，滿額送日本製虎牌IH多功能電子鍋等。