IBM第一季營收不如市場預期，且宣布將斥資64億美元收購雲端軟體公司HashiCorp，周三盤後股價下挫近9%，使美股盤勢雪上加霜。

社群媒體巨頭Meta第一季營收年增27%，為364.6億美元，每股盈餘為4.71美元，均優於市場預期。其第二季營收展望意外疲弱，該公司預估第二季營收介於365億～390億美元，以中值377.5億美元來看相當於年減18%，且落後市場預期的383億美元。

Meta上修2024年資本支出計畫，從先前預估的介於300億～370億美元擴大至介於350億～400億美元，該公司表明「將繼續加快在基礎設施方面的投資，以支持我們的AI路線圖」。

在法說會上，執行長祖克柏大談特談在AI、元宇宙方面種種非常燒錢的投資計畫，甚至像吃了「誠實豆沙包」般坦言Meta在AI方面的投資可能需要「數年」時間才能獲得回報。

Meta投下震撼彈，其他AI受惠股紛紛中槍倒地。「AI晶片王」輝達周三盤後跌超逾2%，即將接棒在周四盤後公布財報的谷歌母公司Alphabet盤後下挫近3%，微軟盤後跌近2%，亞馬遜跌逾2%，社群媒體公司Snap Inc跌逾6%。

因AI題材飆出驚人漲幅而被喻為「妖股」的伺服器製造商美超微（Super Micro Computer Inc）盤後跌近4%。因AI伺服器題材也大漲一波的戴爾盤後跌逾2%。

Cresset Wealth Advisors投資長Jack Ablin表示，雖然Meta將在工作中引進AI，但目前該公司似乎不是AI應用最大的受惠者。其營收展望令人失望，掩蓋了與AI相關的樂觀情緒。很難說AI會給其用戶帶來什麼好處，雖然AI最終可能意味著能替企業節省一些成本，但目前看來效果並不明顯。

投資研究公司Lynx Equity Strategies分析師表示，儘管Meta如此重視AI，但其第二季展望卻無法超出預期，令人懷疑生成式AI的「變現能力」是否符合管理層的預期。