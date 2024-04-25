在新一集的中視《飢餓遊戲》中，主持人峮峮因在臉頰貼上低周波片，一邊震動、一邊要用嘴把兵乓球吹進玻璃杯，短短2分鐘就讓她痛到抱頭喊：「不行了，好痛。」拿下貼片時，她整個眼淚直流，「我心情沒事，但是它是痛到沒有辦法控制。不是我覺得很難過，是我的身體覺得很難過」。

峮峮加入《飢餓遊戲》主持群已3年，因講話慢、動作不快，被王仁甫取名「飢餓樹懶」，但在這週要播出的節目中，峮峮則幫自己平反，一群人到南投知名紙教堂景點，要在戶外尋找鈔票讓隊長進行答題，峮峮來回狂奔，一連貢獻7張鈔票，助攻隊長蔡黃汝，戰鬥力讓眾人刮目相看。

峮峮（左）是《飢餓遊戲》年紀最小的主持人。（中視提供）

《飢餓遊戲》5位主持人中，峮峮年紀最小，所以孫協志、王仁甫、許孟哲都把她當妹妹，相處久了時常錄影過程會看到她流露真性情的一面。有一關遊戲玩捏陶土，眼見峮峮還沒開始計時，就先把陶土剝開，王仁甫就出言檢舉，不料峮峮理直氣壯地說：「我只是把它分開，因為他（孫協志）剛剛也先分開啊。」答辯理由讓王仁甫啞口無言，反怪孫協志為何先犯規，孫協志只好轉向峮峮解釋：「我只是分2塊，妳是要分幾塊？」峮峮忍不住又回嘴，這讓孫協志碎念：「應喙應舌（台語）。」主持群之間真實的互動就在本週日（4／28）中視晚間8點播出的《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也會播出。