新北市范姓男子，去年12月27日在社群軟體Dcard發表，「柯文哲網軍集團曝光」，影射柯文哲利用戰國策傳播集團，進行輿論操控，被控違反總統副總統選舉罷免法，士林地檢署偵結，范男犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

居住新北市淡水的范男，在Dcard網站時事版，以暱稱「國立嘉義大學」發表「柯文哲網軍集團曝光」為題，並附上「三立新聞網」發布的新聞附件圖片3張，影射柯文哲利用戰國策傳播集團，進行輿論操控，調查局台中市調查處以違反總統副總統選舉罷免法，意圖使候選人不當選罪嫌，將范男移送士林地檢署。

處分書指出，范男引用三立電視台新聞報導資料，報導當日，戰國策傳播集團作出澄清，全部在同一日。范男辯稱，他發表訊息時，並沒有看到其他相關訊息，檢察官認為符合情理。

檢察官認為，電視新聞台已先引用據以報導，再於稍晚新聞時段，報導查證結果，才是造成觀看民眾信以為真、先入為主的主因。而且，調查局並未在12月27日以後，發現范男再有相同或類似的評論，足以證明范男在發表時，不知道是假訊息，范男所為與意圖使人不當選罪構成要件不符，予以不起訴。