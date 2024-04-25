許多人都有過膝蓋疼痛的經驗，尤其常發生於年長族群，但一定是關節退化引起的嗎？對此，台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫指出，包括運動時過度使用、韌帶肌腱軟骨損傷、退化性關節炎、痛風、肌少症等，都可能造成膝蓋痛。其中他提到，痛風是一種急性的關節炎，若沒有好好控制，恐引發痛風性腎病變、尿路結石、高血壓等疾病，不可不慎。

嚴可倫在個人粉專發文表示，膝蓋負責支撐全身重量，在走、跳、跑、蹲時提供良好的活動度，因此當它痛起來也會造成各種生活上的不便。而造成膝蓋疼痛的原因相當多元，找到真正的原因並及時改善也就相當重要。他並列出以下5種常見膝蓋痛的原因，以供民眾參考：

1、過度使用：年輕人因膝蓋痛來骨科就診，大多數都是因過度使用所致，尤其是在進行打球、重訓等運動時，一不小心負重過度或反覆做衝刺、彈跳等動作，就容易造成負荷過度，使膝蓋出現痠痛、刺痛等狀況。如跑者膝、鵝掌肌腱炎等，都是因為運動時過度使用而導致膝蓋痛。

2、韌帶肌腱軟骨損傷：屬於已經受傷的膝蓋痛，最常見的類型包括十字韌帶損傷及撕裂、半月板撕裂、膝蓋積水等，會出現疼痛、腫脹、無力，甚至伴隨活動度受限，若沒有及早治療，更可能導致慢性傷害，長時間下來引起退化性關節炎。

3、退化性關節炎：隨著年齡逐漸老化，加上膝關節長時間過度使用，從而令軟骨磨損、骨頭間逐漸失去彈性與潤滑，就容易出現膝蓋痛、痠脹等不適症狀。當症狀趨於嚴重時，可能在上下樓梯、行走活動或氣候變化大時，疼痛會更加明顯。

4、痛風：屬於一種急性的關節炎，症狀包括關節紅腫、發熱、劇烈疼痛等，主要原因為尿酸的結晶體堆積在關節，如高普林飲食、攝取過多糖分、飲酒或壓力，都可能誘發痛風發作。若沒有好好控制，不僅可能導致關節變形，更容易引發痛風性腎病變、尿路結石、高血壓等疾病。

5、肌少症：人體的肌肉量會隨著年齡增長而減少，肌少症的風險也就大幅升高。肌肉不足除了會造成四肢無力，從而降低保護關節的能力、膝蓋關節韌帶受力過多疼痛外，更可能導致行動能力下降或跌倒風險增加。可透過養成規律運動習慣及攝取足夠營養，來幫助肌肉生長，同時提升肌肉力量，維持健康狀態。