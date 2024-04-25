統計顯示，2012年外資來台投資不動產僅1.75億美元低檔，2013~2015年房市進入多頭，每年吸引逾4.8億美元外資投資，2016年房地合一稅正式上路驟減至3.17億美元，2017年則反彈達7.17億美元新高，疫情期間2021年亦有6.53億元的高水準，不過隨著全球局勢震盪，2022、2023年出現連二年下滑，去年更僅低至2.38億美元，為2013年以來最低，甚至還低於近年房市最低迷的2016年。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，擔心透過第三地公司的外資來台炒房，政府在之前有房地合一稅對外國人課以重稅，去年因平均地權條例修法，限制私法人購置住宅，種種法規限制，加上國內案源不多，使外國投資態度轉趨保守。

徐佳馨表示，2022、2023年受國際局勢衝擊，各國陸續進入升息循環，國內不動產市場受政策影響，2024年大選地緣政治因素，觸動投資人敏感神經，加上台灣多數具有長期投資效益的不動產多為單一業主持有，房地合一稅的交易閉鎖讓供給端更為緊縮，市場上難覓合適標的，外資企業投資腳步也趨緩。

外國人投資亦有不少為僑外資，在房地合一稅被納入高稅率族群，同時去年平均地權條例修法，規範私法人購置住宅，種種因素讓海外買家購置房地產較為保守。不過，近年不少台商回歸，因應高資產族群需求所成立的家族辦公室也成為新顯學，面對政經動盪，不動產業會進入新局面。