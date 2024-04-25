國立中興大學25日召開記者會，證實全球兩大入侵種白蟻，首次發現野外雜交族群。（興大提供／王煌忠台中傳真）

全世界2大主要造成嚴重經濟損失的入侵種白蟻，分別為台灣家白蟻及格斯特家白蟻，當這兩種白蟻在野外相遇，是不是可能交配產下破壞力更強的「超級白蟻」？此國際間研究人員長期關注的議題，近日有了重大突破，中興大學昆蟲學系教授李後鋒研究團隊，與慈濟大學、美國佛羅里達大學跨國跨校合作，透過野外調查與分子生物技術，證實台灣自然環境中，已經有混種雜交白蟻存在。

李後鋒表示，台灣家白蟻是台灣的原生種，格斯特家白蟻則屬於入侵種，台灣最早記錄可追溯到1911年，兩白蟻分佈的區域有很明確的地理區隔，在自然狀態下不會相遇，但受到人類頻繁跨國移動，白蟻漸漸透過船隻，傳播到不屬於牠們原生地的區域，成為入侵種，每年在世界各地總計造成高達數百億美金的經濟損失。

過去美國佛羅里達大學已經在實驗室內，證實兩種白蟻可以雜交，生下的後代數量比純種白蟻還要多，而且對溫濕度變化的適應能力也更強，不過牠們在野外會不會發生雜交？李後鋒解釋，這兩種白蟻在台灣重疊分佈的時間超過100年，經透過民眾與防治業者多年來提供的樣本，找到兩種白蟻重疊分布比例最高的3個地點，分別位在台中、雲林與嘉義。

興大研究團隊將採集到的白蟻進行分類鑑定，確認在台灣家白蟻以及格斯特家白蟻之外，確實有形態不同的第三群白蟻，也就是雜交白蟻，發現地點都在台中，從外觀可以明顯看出，雜交白蟻的體色深淺，介於兩種白蟻之間，研究團隊進一步DNA鑑定後，發現雜交白蟻不僅可以在野外存活，甚至還可以再和台灣家白蟻或格斯特家白蟻交配，產生後代。

李後鋒認為，發現雜交白蟻的存在，不僅能作為過往實驗室研究結果的證據，也是白蟻研究的一大突破，研究成果已在2024年3月刊登於國際期刊《Heredity》。

至於雜交白蟻是否會帶來更嚴重的危害與經濟損失？在野外和純種的台灣家白蟻以及格斯特家白蟻，是否會互相競爭生存資源？還需要更長期的觀察與研究，才能找出因應對策。