環境部23日公布新入選的環教設施場所，其中「佛光山佛陀紀念館」、「旗山糖廠社區環境教育中心」雙雙入榜。（翻攝自環保局臉書／洪浩軒高雄傳真）

環境部23日公布新入選的環教設施場所，其中「佛光山佛陀紀念館」、「旗山糖廠社區環境教育中心」雙雙入榜，而今年全台共新增3處環教設施場所，高雄就占了2席，目前全國共計255處環教設施場所，高雄市則有21處。

環境教育設施場所主要是整合環境教育專業人力、課程方案、優質設備及經營管理，提供環境教育專業服務給社會大眾參與，目前台灣場域共有自然與生態教育中心、國家公園與都會公園、農場、風景區與遊樂區與觀光工廠、水資源及濕地、社區參與、博物館與動物園、環保與節能設施、文化資產、水土保持等十大類型，各類型可提供不同的環境教育學習意涵。

高市府環保局介紹，「佛光山佛陀紀念館」位於高雄市大樹區，具有佛教園區特色與友善自然生態資源，並以三好理念「做好事、說好話、存好心」及四給精神「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」推動心靈環保，使環境教育理念自然轉化向下紮根，更於今年入圍第9屆國家環境教育獎－團體獎全國決審。

而「旗山糖廠社區環境教育中心」以「環境永續－三生共存共榮好家園」做為社區發展願景，結合地方資源，營造農村社區「生活、生產、生態」共存理念。旗山糖廠社區於去年完成以社區為範疇的碳盤查，為國內社區推動淨零碳排立下典範，更獲得第8屆國家環境教育獎－社區組全國特優。

高市府環保局長張瑞琿表示，環保局推動環境教育不遺餘力，轄內現有的設施場所類型多元，不論是學校、社區、企業、團體皆參與其中，於今年度通過的環境教育設施場所「佛光山佛陀紀念館」及「旗山糖廠社區環境教育中心」都具有在地特區的獨特性，歡迎推動環境教育的各單位未來陸續加入環境永續行列。