準總統賴清德昨（24）日在民進黨中執會上主動提及2支勞力士的事，引發議論。對此，有鐘錶行老闆認為賴清德所戴的勞力士是「DATEJSUT 36」，若10年前購買，價格約10多萬元，即便二手市值增值，總價大概也落在10多萬元。

據民進黨人士轉述，賴清德昨在中執會上主動提2支勞力士的事，並透露選上國大代表時，表姊曾送他一支，但後來不知跑哪裡去了，之後為了去日本開會，買了約10萬元左右的勞力士，澄清並非最高等級。

據《TVBS新聞網》今報導，知名鐘錶行「王永昌鐘錶行」老闆王進龍就網路流傳的照片，推測賴清德所戴的勞力士手錶應為「DATEJUST 36」，若為10年前購買，價格約為10多萬元。王進龍也提到，雖然舊手錶因市場需求而漲價，但賴清德戴的「DATEJUST 36」手錶，二手市值增值後也僅10多萬元。

值得注意的是，王進龍說「DATEJUST 36」也有推出新款，價格已上漲至40萬元。