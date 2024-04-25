網紅德州媽媽近期忙著為黃子佼案的受害者發聲，23日她再度指出演藝圈還有未被爆出的2位豬哥男星涉嫌性侵，給出2點身分提示，卻被網友批評在蹭流量；對此，德州媽媽否認，並解釋提到這件事的原因。

德州媽媽23日感嘆，演藝圈真的滿黑暗，還有2位涉性侵的豬哥男星沒爆出來，身分提示為「其實有兩位演藝圈的人有出來說過被他騷擾過」、「大家可以想想，那份演藝圈聯連署，有哪個群體幾乎完全消失在名單中」。

想不到有網友傳訊批評德州媽媽「整天在那邊蹭熱度，要爆料就趕快爆」，不滿她話說一半。對此，德州媽媽表示她不是要爆料，只是說出演藝圈有其他豬哥，「這是大家已知的事實」，而上上周藍又時本來準備說出新的豬哥，考量後作罷，她完全尊重。第二，德州媽媽說她還在問豬哥受害者願不願意當吹哨者。第三，恫嚇其他豬哥，「我發文是想讓其他豬哥收斂一點，你們再犯，可能會把那些原本害怕你們權勢的受害者逼急而發聲。」

德州媽媽回應網友的質疑。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）

德州媽媽透露收過一封很長的來信哭訴：「如果我當初敢講，XXX是不是就不會被性侵了？」而這個問題現在困擾著德州媽媽，非常擔心還有新的受害者。第四，德州媽媽需要透過寫出其他豬哥來稍微抒發，因為她一直因為這些事而睡不好，「豬哥的臉會出現在我的惡夢中，我看到的來信，在夢中受害者會變成我。」

德州媽媽因掃黃而睡不好。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）

德州媽媽也會質問自己是否一種知情不報，還好律師會提醒她不能當吹哨者。而她也表示，公開發聲會付出代價，過去寫了「後悔生小孩怎麼辦」，粉專就被黃標一年多，現在因掃黃而被限制營利也是求助無門，而這些對網紅來說都是金錢的損失，但她還是會選擇冒著風險發聲，「因為我就是在做個人」。

德州媽媽會繼續發聲。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。