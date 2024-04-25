近期台灣地震頻繁，花蓮災情重，網路上傳出，位於壽豐鄉的和南寺有藥師佛佛像，不敵強震，頭部斷裂落地。不久和南寺在臉書發文「寺院目前人員平安，但由於餘震不斷，建築老舊，出於安全考慮，即日起暫時封山⋯⋯」，網友紛紛留言，「真的希望不要再有災難」。

臉書粉絲專頁「以蘇花公路即時路況為主的平台」發出貼文，表示和南寺去年底才開光的地藏王尊像（官網稱藥師佛），今為民擋災犧牲了，並分享藥師佛頭部斷裂在地的照片。和南寺已發公告暫時封山。

據了解，花蓮縣壽豐鄉宏明山和南寺去年11月舉行「藥師琉璃光如來開光大典」10公尺高的藥師佛法像，藥師如來左手持藥缽，右手執錫杖，立於蓮花座上，底座刻有12藥叉大將。

網友紛紛留言祝福「南無阿彌陀佛~願地震平息」、「祈禱平安」、「祈求花蓮平安」、「真的希望不要再有災難」，也有網友發言發願心意，盼望協助修復聖像。

和南寺23日臉書發文，由於大大小小餘震不斷，至此時也似乎還未平息，為大眾安全起見，領眾共修法會暫停延後，另行擇日舉辦。發文中也提到「寺院目前人員平安，但由於餘震不斷，建築老舊，出於安全考慮，即日起暫時封山。開放日期視地震、及建物狀況另行通知。」