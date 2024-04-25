警方擊破鐵門衝入將在場人全數控制，現場查獲洪姓負責人、工作人員等4人及賭客等41人。（圖／警方提供）

警方擊破鐵門衝入將在場人全數控制，現場查獲洪姓負責人、工作人員等4人及賭客等41人。（圖／警方提供）

桃園1名55歲洪姓男子，在鐵皮搭建之車行頂樓經營天九牌職業賭場，為規避警方查緝，豢養三隻惡犬、使用鋼製門閂加固大門防護，同時在3樓入口處指派專人把守，增加警方查緝難度。

警方表示，經專案小組長期監控蒐證，掌握該天九牌職業賭場經營模式，經完成蒐證，專案小組於今（25日）凌晨1時許，持臺灣桃園地方法院核發之搜索票，偕同保安警察大隊霹靂小組前往查緝，員警迅速控制負責把風的林姓及陳姓男子，霹靂小組以破門槌進行攻堅，洪男高喊主動開門，卻由內側頂住鐵門意圖拖延時間，員警立即擊破鐵門衝入將在場人全數控制，現場查獲洪姓負責人、工作人員等4人及賭客等41人，查扣不法所得8萬餘元，賭資20萬餘元、賭具、骰子及籌碼一批，警方訊後依賭博罪將洪姓犯嫌等4人送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

桃園分局表示，將持續落實執行「清源3.0」深入轄區，透過友善通報網即時掌握治安狀況；職業賭場易成為不法分子經營、依附、圍事的行業處所，民眾沉迷於非法賭博可能失去了金錢更影響了家庭，所衍生之債務問題亦極易衍生治安事件，警方將持續掃蕩轄內職業賭場，共同打造桃園安居樂業好生活。