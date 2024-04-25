桃園楊梅1國小2020年採購體育用品，不料廠商涉嫌與學校人員合作圍標牟利。桃園地檢署24日指揮調查局偵辦、搜索，經偵訊後25日賴姓退休校長等7人20萬、5萬元不等交保，余姓老師聲押。

據了解，體育用品社業者2020年與學校掛勾，涉嫌以圍標方式採購體育用品，金額約數百萬元。桃園地檢署24日指揮北部地區機動工作站偵辦，調查局人員兵分多路，通知被告、證人共19人到案說明，指揮搜索被告住處、學校共17處，不少相關人員已經調走，除搜索該國小，還有1所國中、高中。

檢方偵訊後，朝圖利廠商方向偵辦，至於有無收賄，目前還在調查。經訊問後，25日聲押余姓老師，賴姓退休校長20萬元、張姓體育組長10萬元、另名張姓體育組長3萬元，其餘廠商以18萬元至5萬元不等交保。

此外檢調也偵辦楊梅另所國中，涉嫌家長會經費不當使用部分，不過校長到案說明後無保請回。據了解，該校長涉嫌出差申請旅費是否公用部分有疑議，後續仍須檢調釐清。

桃園市教育局回應，全力配合檢調釐清案件，以期勿枉勿縱，釐清真相，也會持續對學校辦理法治相關宣導。