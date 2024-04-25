達梭主要對汽車製造商、飛機製造商和工業企業銷售軟體，第一季營收為15億歐元(約16.1億美元)，略低於LSEG調查分析師預期的15.1億歐元。

3DEXPERIENCE平台提供3D建模、資料管理和專案管理工具，由於銷售改善的支撐，達梭系統的軟體營收成長了7%，達到13.5億歐元。

得益於交通、航空航天和國防工業的持續採用，該平台的營收大增29%。

財務長Rouven Bergmann在聲明中表示，由於客戶群不斷的採用，3DEXPERIENCE產品線在第一季表現出越來越高的能見度。

集團生命科學部門的營收下降了2%，降至2.85億歐元。支援臨床研究的資料分析軟體Medidata的銷售略有下降，儘管這是意料之中的。

券商Jefferies曾在稍早指出，預計Medidata的銷售增長將在第一季轉為負數。

美洲的營收佔達梭軟體營收的41%，第一季增加了5%。財務長Bergmann在電話會議中告訴記者，他們預計下半年北美的成長將加速。

達梭系統重申了全年財測目標，並預期第二季營收將成長7%至9%之間。