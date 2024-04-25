現行規定，保險業開發新農業保險商品新保單，可向農業部申請1萬元研發補助費用，為鼓勵保險業開發新保單，農業部日前預告修正「農業部補助及獎勵農業保險保險人辦法」，欲將研發補助提高至9萬元，最快8月上路。

國內農業保險共27品項、43張保單，品項涵蓋農糧作物、魚產品、畜產品，其中以農糧作物為大宗，包含多種水果、水稻等保單，農金署副署長周妙芳指出，因水稻是主食作物，國內氣候也適宜種植，不少農民都種水稻、種植面積也較廣大，最多農民保水稻保單。

她說明，水稻基本型保單目前7萬5000餘人投保，只要當年度產量低於過去基準產量2成，即可獲得理賠，舉例來說，去年水稻二期作物因為小犬颱風，造成不少地方減產超過2成，共4萬人次獲得理賠，總金額達5.5億元。

農業保險給農民保障，產品受到災損不至於血本無虧，卻不是每個農產品都有相對應的保單。周妙芳解釋，因新冠肺炎期間防疫保單使產險公司承受不少虧損，被金管會要求審慎評估保單風險，尤其近年氣候變遷，極端氣候易影響農作物生長，產險公司面對研發新的保單，自然持觀望或保守態度。

她指出，農業部過去會針對農民需求保單類型，請產險公會洽詢相關公司研發意願，如果公司有意願，農業部提供相關協助研發，為進一步鼓勵業者開發保單，並考量研發新保單需投入成本、大量專業人力研擬，故研擬提高研發獎勵金至9萬元。

周妙芳表示，目前較多農民需要茶葉、葡萄、芋頭等相關作物保單，但只要是新的農業保險商品保單，都歡迎業者投入研發。