八貫表示，今年全球航空產業景氣高昂，帶動飛機製造商的需求旺盛，第一季航太救生產品線營收年增7.2％。由於航太客戶拉貨動能持續，戶外產品線仍維持正常出貨，並爭取短急單需求，擴增營收來源，下半年亦有軍工產品線新標案加入貢獻，營運穩健推進看待。

八貫主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業；主銷美洲、歐洲以及亞洲等地。

八貫指出，第一季醫療產品線因美國國會為緩解通貨膨脹，通過《降低通膨法案》，其中針對醫療領域以降低處方藥價嘉惠民眾取得成本，此項政策令醫材產業的採購需求保守；加上軍工產品線布料部分較去年同期放緩出貨，半成品維持正常出貨，導致單季營收年減3.8％，營業利益1.22億元，年減7.4％。

第二季歐美景氣雖受通膨影響，使戶外與醫療客戶採購動能趨於保守，但軍工防彈衣半成品訂單穩定出貨，戰術背心新品通過第一階段驗證，待二次驗證後，也有機會於上半年出貨；航太輕量版逃生滑梯、新款ICU醫療床也開始出貨，有利營收、毛利攀升看俏。