桃園市113學年度國民小學一般智能資賦優異學生鑑定初選報名人數1033人，創造能力資賦優異學生鑑定初選報名人數則是436人，對比去年增長近一倍，桃園市今年共新增了8校8班的資優資源班，整個資優班學習內容植基在普通課程的架構之上，但強調跨學科的整合、單一學科的深入與主動性的研究發表，培養一個具科學探究能力與人文素養兼備的素養人才。

桃園市教育局表示，桃園市國小資優教育自2007年設立第一個國小資優班，自2012年起陸續推動資賦優異學生鑑定工作，於每年1至4月辦理初複選鑑定作業，鑑定出具有卓越潛能、或傑出表現的資優學生，並在5至7月規畫安置服務，目前資優班僅針對2升3年級的學生，預計明年開始新增4升5年級。

教育局說明，國小資優班採分散式班級，資優生一樣在普通班級上課，利用午休、放學等閒暇時間另外上課，並非獨立成班。今年桃園市報名資優班的人數達1469人，今年新設一般智能分散式資優資源班學校為快樂國小1班、同安國小1班、大成國小1班及大同國小1班；新設創造能力分散式資優資源班學校為同德國小1班；新設不分類資優巡迴輔導班為桃園國小1班、信義國小1班及長庚國小1班，共計8校8班，屆時桃園市國小資優班共計18校25班。

教育局說，對於資優學生安置及教育服務，可以讓學生在系統規畫及完整課程架構推動下獲得優質學習，協助學校建置精緻化及實用性的資優教學空間，並鼓勵各校發展具多元且脈絡化資優課程，著重在學生興趣能力的培養及潛能開發，課程架構主要參考Renzulli建構的三合充實模式結構化進行規畫，分別是一般能力探索、興趣小組學習及獨立研究三大區塊，以培養具有知識實踐素養的學生。

另教育局也說，資優課程在實務上，於一般能力探索階段，各校依照學生能力興趣及需求，開設數理邏輯培養課程、語文素養精進課程與創意實踐探索課程。在興趣小組階段，則允許學生根據個人能力與學習性向提供深入探究與實作課程，藉由主題式課程導入進行跨概念學科整合。最後在獨立研究階段引導學生透過個人或小組方式，針對人文社會或數理科學議題進行研究與發表。