嘉義市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」去年帶領逾1萬人次體驗圓林仔社區的生態地景、人文特色，今年將於4月27、28日帶大家走讀大溪社區，6組創作者結合設計與科技，呈現老社區的新藝術生活感。

嘉義市長黃敏惠24日晚上為「走走春生活實驗節」點燈，照亮大溪社區夜空。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠24日晚間提前為這場活動開箱、點燈，她說，大溪社區變身為大展區，利用擴增實境技術（AR）將地方特色轉化成AR動畫、地圖、濾鏡，民眾可以透過數位互動內容，深度感受社區的魅力，還有音樂、市集，讓藝術為生活療癒。

嘉義市長黃敏惠24日晚上參觀「走走春生活實驗節」展區。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠還說，6組創作者將大溪社區的在地元素融入他們的裝置展品，社區的8口百年水井、稻田、候鳥、水環境教育園區都成為創作的靈感，活動用到的帆布背板、廣告看板，在活動結束後都會重新裁切製成「環保購物袋」分送給民眾，舞台木棧板、水管裝置藝術也會循環再使用。

嘉市府建設處長田長沛提到，6組創作者設計的大型戶外裝置藝術是一大亮點，從昆蟲的動態燈飾到榕樹的多色線條結構，從遊樂場的水管蟲蟲到仿生動物軀幹，都令人耳目一新，這些作品將於4月27日至5月12日，開放參觀。

嘉市府建設處指出，「走走春生活實驗節」4月27、28日舉辦，有精采節目表演，包括R＆B新世代代表人物Linion、偶像歌手呂植宇、音樂組合好樂團、「張三李四」主唱 O.J，還有實驗工作坊，教親子共做米果、晶蔟寶石皂、艾草薰香。