近日地震、餘震不斷，讓不少民眾擔心害怕，也互相提供好用的警報APP，其中蘋果手機的APP「地震速報」有提供倒數功能，且開發者是一名僅18歲的高中生林子祐，讓這款APP瞬間爆紅，不過該款APP卻是透過「地牛WakeUp！」軟體間接使用氣象署數據，稍早「地牛WakeUp！」團隊發表聲明，強調林同學並未獲得授權，並建議對方儘速與氣象署簽約合作。

「地牛Wake Up」透過臉書粉專表示，「地牛Wake Up！」有正式和氣象署簽約合作，但林同學並未取得「地牛Wake Up！」授權，直接使用「地牛Wake Up！」提供的連動功能，「事實上我們也是接到氣象署的關切電話後才知道此事情。」

「地牛Wake Up」指出，連動功能最初目的是要讓使用者收到地震警報後進行一些自動化的控制，如開關燈、開關設備電源、播放音效、瓦斯遮斷等，該功能會在「地牛Wake Up！」收到地震警報後執行使用者指定的程式，並傳入「所在地預估震度」以及「震波多久後抵達的秒數」兩個資料供使用者做後續的運用。

「地牛Wake Up」提到，連動功能最初的構想只是要讓使用者自己使用，未預料到有人會將上述資料製作成APP發布，「這確實是我們的疏失，未來我們將補充使用者協議（EULA），禁止使用者從事這類行為」。

「地牛Wake Up」說，身為開發者，他們也很支持林同學開發的APP，不會責怪對方未取得授權一事，但地震預警的發布是氣象署專責，需由氣象署自身或透過簽約合作伙伴對公眾發布，「建議林同學儘速與氣象署簽約合作，而有興趣開發此類應用的個人開發者也可以向氣象署簽約合作取得地震預警資訊，現在已經有個人身分的方案」。