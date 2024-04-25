清華大學為紀念2020年辭世的前校長劉炯朗，在聯華電子捐款支持下，將原資電館整修翻新，更名為「劉炯朗館」，25日舉行完工啟用典禮。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學為紀念2020年辭世的前校長劉炯朗，在聯華電子捐款支持下，將原資電館整修翻新，更名為「劉炯朗館」，25日舉行完工啟用典禮，新館外牆打造標示電機及資工英文字樣的公共藝術，館內設典藏室則展示劉炯朗生平行述及著作廣播，紀念他資訊科學及教育的貢獻。

劉炯朗夫人、清華榮譽講座教授張韻詩25日也出席劉炯朗館啟用典禮，現場朗誦英國詩人戴維．哈金斯的小詩《他走了》（He is gone），要大家如劉前校長所希望的笑著、愛著、並與朋友分享，校長高為元也特別致贈為募集清華文藝復興永續基金的限量威士忌給張韻詩。

清大校長高為元說，他經常聽同仁說劉前校長非常幽默，笑口常開，「幽默感和正能量對一位校長來說真的很重要。」他希望以後有更多機會可以到劉炯朗館典藏室，來向劉前校長學習。

劉炯朗曾任聯電獨董及董事達15年，聯電董事長洪嘉聰表示，聯電董事會目前9名成員中，就有2席是清華教授，公司副總經理以上的高階主管也有5位是清華畢業的優秀校友，歷年來已高達2千多位清華校友加入聯電，成為研發主力。

清華電資院院長徐碩鴻表示，翻修工程以環境永續及實用性為優先考量，包括大樓外牆翻新，採用擴張網為建築降溫，並改善水電設施、換新冷氣空調設備、及洗手間；館外廣場增設座椅區，同學可以在此小組討論及舉辦營隊等；1樓設典藏室，展示劉炯朗著作。

劉炯朗館整修翻新設計由大岳設計總監房元凱掌舵，他應用矩陣數學原理，在劉炯朗館入口上方，以1萬5千根不鏽鋼管打造如魔術方塊的白色鏤空立方體All in One，從不同角度可看到EE（電機）及CS（資訊科學）字樣，為在劉炯朗館日夜苦讀的電機系及資工系學子指引方向。