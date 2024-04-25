一位自稱醒吾科大音樂系學生的網友近日公開指控，音樂系學生長期遭到系主任、老師、系學會前會長恐嚇及脅迫，其中老師除了常無故缺席課程，專業度也不足，「經常教授錯誤的理論知識，誤導學生」，校方收到多次投訴卻視而不見，貼文曝光後引發熱議。新北市議員蔡淑君、李宇翔皆表示關心，蔡淑君也出面協調。醒吾科大公共事務中心主任郭石城則回應，完全與事實不符，該位授課老師學養俱佳，極力想培養流行音樂優異學子，並沒有學生所指控教授錯誤內容。

原PO在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，他們在這一學年內長期受音樂系主任、老師、系學會前會長恐嚇及脅迫。原PO指出，老師自詡業界大師卻專業度不足，經常教授錯誤的理論知識誤導學生，還常常無故缺席課程。

原PO提到，雖然他們多次反應，學校卻視而不見，即便告訴主任、校長及向教育部投訴都被壓下來，只為了保障學校名譽，不在乎學生受教權益，近期學生們發聲後，又遭到主任、老師、系學會前會長打壓，「至今還有很多受害者不敢站出來，可以告訴我們除了教育部申訴以外，還有什麼辦法可以幫助我們嗎？」

對此，新北市議員李宇翔回應，會請立委協助請教育部主動向校方了解課程、師資安排的問題，關於恐嚇、脅迫部分，辦公室也提供免費法律諮詢服務；蔡淑君則說明已和校方聯絡，「校方表示已經有部分媒體會到學校了解這件事情」。

醒吾科大公共事務中心主任郭石城強調，該位授課老師學養俱佳，極力想培養流行音樂優異學子，並沒有學生所指控教授錯誤內容，因該位陳姓老師所教授「手寫記譜」，經與多名教師確認皆可一眼辨識是4分休止符，一支筆或一支白板筆怎可能如印刷顯現出有粗有細？顯係學生錯誤認知。

其次，該位老師均依規定每周授課含超鐘點每週授課時數12小時，而專修課為正常課程外對學生個別指導，因此陳姓老師教學認真受學生歡迎，經查並無威脅學生選其指導。學生要求陳師指導的人數，也從7組（8位）暴增為14組（22位），且均為學生主動要求受其指導。

郭石城主任強調，學校本於大學自主，對老師的教學方式都十分尊重，而且全力提供教學所需軟硬體設施，學生如有任何疑義，都可以直接向系主任反應。這次學生的陳情案，由於已收到多次陳情，許多陳情內容均與事實不符，經逐一回覆，陳情人仍有有所疑慮，系主任也特別召開過座談會，且支開所有教師，就是要讓學生了解學校一切教學都以學生為本。