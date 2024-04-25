台灣經濟研究院25日發布113年4月分國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告。依據台經院廠商調查結果，經過模型試算後，3月製造業營業氣候測驗點已呈現連續四個月上揚態勢，服務業測驗點轉為上揚，營建業測驗點雖續呈下滑，然跌幅極為有限，故研判營建業對景氣看法與上月相比維持不變。

台經經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，製造業看好3月景氣比2月大幅好轉，看好的廠商占比明顯改善，一則受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續強勁，同時，傳產類外銷與生產亦呈現普遍回溫，令製造業出口、生產指數與外銷訂單均較上月增加。 在未來半年景氣看法上，廠商持平看待，電子機械業者有接近七成比例看好未來半年景氣表現，是少數較為突出的產業。

綜合兩項調查結果，台經院3月製造業營業氣候測驗點為99.10點，較上月修正後之98.22點上揚0.88點，製造業測驗點呈現連續四個月上揚態勢。

服務業部份，3月服務業營業氣候測驗點為95.02點，較上月修正後之92.49點上揚2.53點，服務業測驗點結束先前連續兩個月下滑態勢，轉為上揚。孫明德指出，台股交投熱絡，分紅保單與投資型保單銷量大增，故有七成比例以上的保險業者看好當月景氣表現，整體金融相關服務業看好當月景氣表現；證券業者對未來半年景氣看法則偏向兩極，有一半比例的證券業者看好未來半年景氣表現，亦有一半比例的證券業者看壞未來半年景氣表現。

營建業部份，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，重建工程和公共工程推動，加上經濟回溫、「新青年安心成家房貸」利多刺激效應延續、製造業景氣復甦，帶動住宅與商用不動產自用買盤，故短期內房市信心度仍維持於一定的水準。不過，營建機具油耗和勞務薪資方面支出增加，又營建成本居高不下，皆造成業者營運成本上升，3月營造業景氣略微轉差；展望未來，由於4月初國內發生大地震，各地傳出大樓傾斜、建築結構損害和山崩等災情，預期未來將有部分重建工程，加計原先的公共工程持續推動，又經濟回溫和製造業復甦有助於提升住宅、商辦建設需求，故本產業需求面穩健擴張，因此未來半年營造業景氣以好轉看待。

綜合營建業對景氣看法調查結果，台經院營建業3月營業氣候測驗點為103.24點，較2月之103.48點下滑0.24點，呈現第二個月下滑的趨勢，由於變動幅度些微，亦可視之為持平。