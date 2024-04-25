高利率環境影響、許多國家及地區通膨居高不下、烏克蘭和中東衝突等全球風暴，加上對估值及退場環境的擔憂，四大因素使金融科技業投資人對投資交易謹慎，美洲、歐非中東及亞太金融科技投資總額均衰退。

各領域投資中，金額最大的是支付的207億美元，但較前一年投資金額明顯腰斬。僅「房地產科技」和「保險科投」總投資較前一年增加，房地產科技從41億美元增至134億美元，保險科技則由59億美元增至81億美元。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，深入觀察各領域的投資脈動，2023年房地產科技業的融資額超過134億美元再創新高，從物業管理或從ESG角度來看，房地產科技已成投資者日感興趣的領域。

李逢暉指出，隨利率趨向穩定和估值已正常化，整體金融科技業的投資前景逐步樂觀明朗，預期支付領域在2024年仍是金融科技領域最熱門的領域。

此外，他認為，隨著企業尋求國內、區域與全球性的經營規模拓展與成長，支付領域的整合將不斷增強；愈來愈多投資者尋求收購不良資產標的進行投資，也可能推動經濟回升。