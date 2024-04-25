江宏傑簽名連署接受挑戰。（忠義基金會提供）

江宏傑號召大家做公益。（忠義基金會提供）

江宏傑今（25日）出席忠義基金會的「蒲公英寶寶助養計畫」，他時隔20個月才在日本見到家人，並親自帶回台，談到當天見面的情景，江宏傑笑言，沒有說太多話，而是用擁抱代表一切，「一定很開心，所有做的努力就是為了這一刻，讓2個家人可以見到面，那一刻很感動」。

他說，帶家人回到台灣後，2個家人見面時有點愣住，不到30分鐘就玩在一塊，「他們一開始愣住，然後就過去抱一下，熟悉又有點陌生的感覺，30分鐘後就開始到處玩，很像以前在一起相處的樣子」，他幸福的笑說，因為太久沒見，時不時就抱在一起。

相隔20個月未見，江宏傑表示，家人變得很會講話，身高抽高不少，「感覺他以後也會是一個運動員，因為他精力非常旺盛，到處跑到處跳。」回台去了遊樂園、夜市各地遊玩，也常買家人最愛的珍珠奶茶，「他很愛喝，我一個禮拜會給他喝一次，但是是無糖的，健康還是要顧。」

享受天倫之樂的他，今好笑又好氣的說，2個家人現在還會聯合起來整他，讓他哭笑不得之餘也很珍惜這些得來不易的時光。